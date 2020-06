Grupa Lotos: Aker BP i Equinor mają porozumienie ws. projektu NOAKA w Norwegii

"Aker BP i Equinor zawarły porozumienie w sprawie warunków komercyjnych realizacji projektu NOAKA (licencji: North of Alvheim, Krafla oraz Askja). Stanowi to podstawę do rozpoczęcia prac w ramach przygotowania Planu Zagospodarowania Złóż (ang. Plan for Development and Operations, PDO). Przedłożenie PDO do zatwierdzenia władzom norweskim zakładane jest do końca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.