Grupa Lotos zainwestuje 100 mln zł w rozwój terminala paliw w Piotrkowie Tryb.

"Ta inwestycja to nasza odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie rynku na usługi przeładunkowe spowodowane skuteczną walką państwa z tzw. szarą strefą. Systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży i wzrastające oczekiwania klientów powodują konieczność stałej optymalizacji siatki terminali paliw wykorzystywanych w procesie dystrybucji paliw. W procesie tym Grupa Lotos zawsze stara się w maksymalnym stopniu wykorzystywać własne bazy i terminale przeładunkowe. Stąd też potrzeba rozbudowy obiektu w Piotrkowie Trybunalskim" - powiedział p.o. prezesa Grupy Lotos Jarosław Wittstock, cytowany w komunikacie.

Wartość inwestycji to blisko 100 mln zł. Razem z umową dot. rozbudowy podpisano również umowę kredytową z Bankiem Millennium na finansowanie tego zadania. Rozbudowany i zmodernizowany terminal prawie czterokrotnie (do 11 100 m3) zwiększy swoją pojemność magazynową. Ponad dwukrotnie zwiększy się też jego zdolność przeładunkowa (do 700 000 m3/rok). Z 1 700 do 2 500 l/min wzrośnie również prędkość nalewu, podano także.

"Celem strategicznym spółki Lotos Terminale jest skuteczne konkurowanie na rynku magazynowym i dystrybucyjnym paliw. Aby temu sprostać, musimy posiadać terminale paliw o wystarczającym poziomie przeładunkowym, jak również wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów, m. in. co do szybkości i jakości obsługi. Dlatego właśnie inwestujemy w rozwój terminala w Piotrkowie Trybunalskim, który dzięki podpisanej dziś umowie już niedługo będzie świadczył pełen zakres usług" - podkreślił prezes Lotos Terminale Tadeusz Szkudlarski.

W ramach inwestycji powstanie też instalacja do przeładunku i magazynowania LPG, a także instalacja dozowania dodatków uszlachetniających do benzyn i olejów napędowych oraz instalacja dozowania biokomponentów do olejów napędowych. Dzięki temu terminal będzie oferował pełen asortyment produktów. Zakończenie prac zaplanowano na przełomie 2022/2023 roku, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

