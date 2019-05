Grupa WP liczy na zainteresowanie nadawców TV nową usługą reklamy online

"DAI wdrożyliśmy w usłudze WP Pilot, na razie na kanale Telewizja WP. To pozwala nam na zastąpieniu bloku w telewizji linearnej reklamą wideo online. Można dzięki temu realizować efektywniejsze kampanie reklamowe. Otrzymaliśmy zgodę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), aby to testować u siebie. Potrzebna jest bowiem zmiana w przepisach i KRRiT jest skłonna dokonać zmian, jeśli pojawi się zainteresowanie tą usługą nadawców, na co oczywiście liczmy. Zmiana jest szczególnie potrzebna, jeżeli ta usługa ma działać bardziej powszechnie" - powiedział Świderski podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że jeden z nadawców wyraził duże zainteresowanie tą usługą, aby ją wprowadzić u siebie, inni zgłosili większe lub mniejsze wątpliwości.

Według Świderskiego, jest to usługa, która coraz bardziej rozwija się na rynku amerykańskim i na Wyspach Brytyjskich.

"Technicznie wolelibyśmy sami obsługiwać taką usługę, gdyż zawsze pozostaje pewne ryzyko integracji systemów, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z reklamami emitowanymi na żywo. Warto bowiem zwrócić uwagę, że za każdym razem mówimy o wielu milionach wersji reklamowych dostosowanych do indywidualnego odbiorcy" - dodał.

"Uważam, że jeżeli można uzyskać większe przychody z reklamy to taki czynnik na ogół łączy nadawców. To może jednak doprowadzić do zmian w podziale tortu reklamowego na rynku telewizyjnym. Jest to zmiana, która może dłużej potrwać" - podkreślił prezes.

Świderski powiedział także, że dzięki know how zdobytemu przy akwizycji Wakacji.pl udało się znacząco zwiększyć przychody m.in. w Extradom.pl.

"Liderem dynamiki wzrostu w I kw. 2019 r. w e-commerce pod względem sprzedaży była w naszej grupie spółka, którą zakupiliśmy w październiku ub.r., czyli Extradom.pl. Ten wzrost wyniósł 42% r/r. Wykorzystaliśmy nasze 'know how' z Wakacji.pl z działającego tam call center, co wpłynęło na poprawę wyników. Tam również zbliżamy się do dwucyfrowej wartości, jeżeli chodzi o poziom EBITDA. Na drugim miejscu był Totalmoney.pl" - wskazał.

Wiceprezes Elżbieta Bujniewicz-Belka dodała, że Extradom.pl zanotował w ubiegłym roku przychody na poziomie ok. 36 mln zł. .

W przypadku Nocowanie.pl prezes zwrócił uwagę, że firma systematycznie zwiększa swoje przychody.

"Obecnie pobieramy 1000 zł za rok obecności na platformie od zainteresowanych podmiotów, ale to i tak jest dopiero połowa tego co pobiera jeden z liderów na rynku, co pokazuje potencjał do ewentualnych dalszych wzrostów w tej spółce. Liczymy także, że będzie to dobry rok dla Wakacji.pl, może nie tak rekordowy jak w ub.r.. Natomiast znacznie więcej szczegółów będziemy mogli powiedzieć po czerwcu br." - dodał Świderski.

Poinformował również, że Homebook.pl zanotował słabszy początek roku pod względem przychodów. "Po maju i czerwcu widzimy już dwucyfrowe wzrosty więc jesteśmy spokojni o wyniki" - podsumował prezes.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

