GUS: 96,6% jednostek administracji publicznej udostępniało e-usługi w 2018 r.

"Wykorzystanie szerokopasmowych łączy jest podstawowym warunkiem istnienia sprawnej e-administracji. W 2018 r. dostęp do internetu poprzez łącze w technologii DSL najczęściej deklarowały jednostki administracji samorządowej - 72,2%, a wśród nich urzędy gmin - 75,1%. Jednostki administracji rządowej preferowały dostęp do sieci globalnej poprzez inne szerokopasmowe łącza stałe - 91,1%, przy czym wszystkie udostępniały pracownikom zdalny dostęp do zasobów jednostki. Obecnie coraz bardziej powszechne staje się korzystanie z internetu za pomocą technologii mobilnych. Ten rodzaj dostępu deklarowało 70,5% urzędów w Polsce" - czytamy w komunikacie.