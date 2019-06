budownictwo 33 minuty temu

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 2,6% r/r w I kw.

Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do eksploatacji wzrosła do 5 672 w I kw. 2018 r., wobec 5 604 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ich powierzchnia wzrosła r/r o 2,6% do 3,72 mln m2.