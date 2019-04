Historyczna umowa Orlenu z Saudami. Systematycznie uniezależnia się od Rosji

Władze PKN Orlen spotkały się z przedstawicielami Saudi Aramco. Doszło m.in. do rozmowy prezesa Daniela Obajtka z Aminem Nasserem, szefem saudyjskiego giganta. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w zakresie dostaw ropy naftowej do Orlenu i zakupu produktów polskiej spółki przez Saudi Aramco.

Najnowsza umowa z Saudi Aramco umożliwi zakup przez Orlen około 800 tys. ton ropy saudyjskiej, co oznacza, że średnio co miesiąc z Arabii Saudyjskiej do Polski będzie trafiać około 400 tys. ton surowca. Zgodnie z kontraktem, PKN Orlen będzie mógł sprowadzić sześć ładunków saudyjskiej ropy. W zależności od potrzeb surowiec będzie dostarczany do Naftoportu w Gdańsku lub terminalu w Butyndze na Litwie.