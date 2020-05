Huawei planuje wzrost inwestycji w rozwój talentów w regionie CEE

"Globalizacja i współpraca są niezbędne dla udanej transformacji cyfrowej. Wspólny sukces stanowi dziś klucz. W tym silnie połączonym świecie żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze złożonością transformacji cyfrowej. W ciągu ostatnich kilku lat, podczas wspólnego rozwiązywania przeszkód, przed którymi stawia nas wszystkich dążenie do cyfryzacji, udało nam się znacząco przyspieszyć cyfrową transformację Europy Środkowo-Wschodniej i regionu skandynawskiego, a także wspólnie rozwijać się jako społeczność biznesowa. Dążymy do ciągłego zwiększania inwestycji w regionie i będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami w celu budowy zdrowego i dobrze prosperującego ekosystemu dla wszystkich" - powiedział członek rady nadzorczej i prezes regionu europejskiego w Huawei James Li podczas pierwszej internetowej konferencji Eco-Connect Summit dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, która zgromadziła ponad 1000 partnerów ekosystemowych.

W ciągu najbliższych trzech lat, firma zamierza przeszkolić ponad 18 tys. lokalnych studentów i partnerów w zakresie umiejętności cyfrowych nowej generacji, co stanowić będzie kolejny krok do osiągnięcia celu przeszkolenia w tym zakresie aż 700 tys. osób globalnie do 2023 roku, zaznaczono.