i2 Development miał 11,36 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT w I półr.

"Grupa kapitałowa i2 Development S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku osiągnęła 107 153 tys. zł przychodu netto ze sprzedaży (w tym 105 139 tys. zł z działalności deweloperskiej i budowlanej), co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wynikiem kilkukrotnie wyższym. Grupa rozpoznaje przychody z działalności deweloperskiej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. W I półroczu 2020 roku na przychód netto złożyły się łącznie 254 przekazania na 8 inwestycjach. Pierwsze półrocze ostatecznie zamknęło się zyskiem netto w kwocie 11.362 tys. zł" - czytamy w raporcie.