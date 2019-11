i2 Development miał 7,49 tys. zł straty netto, 1,71 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Na wynik netto wpływ miały utworzone rezerwy. W związku z podpisaną w 2018 roku umową pomiędzy i2 Development sp. z o.o. P2 sp.k. a M.A. Fundusze sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu przeniesienia pożytków z tytułu uczestnictwa w spółce i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. utworzono rezerwę na koszty związane z realizacją umowy w wysokości 18 442 000,00 zł" - czytamy w raporcie.

"Okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku pod względem działań sprzedażowych utrzymywał się w ocenie zarządu na zadowalającym poziomie. Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 131 lokali, uwzględniając również rozwiązania umów. Odnosząc się do analogicznego okresu sprzedaży trzech kwartałów 2018 roku odnotowuje się spadek o 62%. Oferta Grupy i2 Development na koniec 30 września 2019 roku wynosiła 728 lokali. Na poziom sprzedaży w trzech kwartałach 2019 roku miały wpływ rozwiązania umów deweloperskich jak i umów przedwstępnych" - czytamy dalej.

Grupa wprowadziła do sprzedaży w 2019 roku inwestycje: "Kaszubska 10", "Śrutowa 10" oraz "Armii Krajowej 7", które znacząco powiększyły stan oferty. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku spółki wchodzące w skład Grupy i2 Development zawarły 36 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 296 lokali nabywcom, w tym 244 na inwestycji Soft Lofty Centrum/Legnicka, wymieniono również.