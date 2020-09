Idea Bank miał 1,05 mln zł zysku netto, 15,65 mld zł aktywów w II kw.

Jak podkreślono, wyniki Idea Banku w II kwartale 2020 r. dowodzą, że - zgodnie z wcześniej publikowanymi deklaracjami - bank jest gotowy do pełnej absorbcji obniżek stóp procentowych wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Co istotne, Idea Bank ma nadal wysoki potencjał do dalszej obniżki kosztów i w konsekwencji, całkowitej kompensacji utraconych przychodów z portfela kredytowego.

"W pierwszej połowie 2020 roku wynik z tytułu odsetek ukształtował się na poziomie 250,7 mln zł, co stanowi spadek o 6,6% r/r. Główną przyczyną ww. spadku jest spadek przychodów odsetkowych do poziomu 393,2 mln zł (547,2 mln zł w I połowie 2019 r.), związany z obniżeniem przez RPP stóp procentowych NBP w drugim kwartale 2020 roku oraz malejącym portfelem kredytowym. Spadek został częściowo zniwelowany przez niższe koszty odsetkowe, tj. 142,5 mln zł" - podał bank w sprawozdaniu.

"Idea Bank skupia się nad rozwojem pełnej mobilnej bankowości dla MŚP oraz automatyzacją procesów, połączoną z ich migracją z oddziałów do kanałów online. W ostatnich miesiącach Idea Bank udostępnił swoją aplikację mobilną użytkownikom telefonów Huawei oraz wprowadził możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Google Pay. Równocześnie Idea Bank jest bardzo dobrze przygotowany do funkcjonowania w tzw. nowej normalności, czyli sytuacji, gdy znaczący odsetek aktywności musiał zostać przeniesiony do internetu. Pracownicy Idea Banku doskonale odnaleźli się w pracy zdalnej: wykonuje ją codziennie około 90% pracowników centrali i około 80% pracowników całego banku, co jest istotne w związku ze spodziewaną drugą falą epidemii COVID-19" - czytamy także.