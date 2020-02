Idea Bank wprowadził Konto Firma+ dla małych i mikro przedsiębiorców

"Bank wprowadził nowy rachunek, aby wesprzeć i odciążyć firmy w prowadzeniu działalności, szczególnie w początkowym okresie ich istnienia. Korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania, jakie oferuje Konto Firma+, obejmują wolne od opłat: przelewy do ZUS-u i US, standardowe przelewy internetowe oraz wpłaty we wpłatomatach - do kwoty 100 tys. zł miesięcznie. Samo prowadzenie Konta Firma+ jest również bezpłatne - w tym wypadku ulga obejmuje okres 24 miesięcy od otwarcia konta" - czytamy w komunikacie.