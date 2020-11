Iliad nabył 143,81 mln akcji Play w wezwaniu

"Cieszymy się, że nasza oferta została przyjęta przez zdecydowaną większość dotychczasowych akcjonariuszy Play Communications. Iliad, dzięki posiadanemu doświadczeniu i silnej pozycji finansowej, wesprze Play w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na polskim rynku telefonii komórkowej oraz ułatwi mu wejście na rynek usług stacjonarnych. Dzięki temu polscy klienci detaliczni oraz przedsiębiorcy zyskają dostęp do jeszcze bardziej atrakcyjnej i kompleksowej oferty. Nabycie większościowego pakietu akcji Play Communications i wejście na polski rynek to także ważny krok w międzynarodowym rozwoju Grupy Iliad" - powiedział prezes Grupy Iliad Thomas Reynaud, cytowany w komunikacie.

We wrześniu Iliad ogłosił wezwanie na 100% akcji Play po cenie 39 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu trwały od 19 października do 17 listopada br. Podano wtedy, że przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu 95% ogólnej liczby akcji Playa, Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz delistingu.