Immofinanz pozyskał ok. 356 mln euro z emisji akcji i obligacji zamiennych

Jak wówczas informowano, oferta miała obejmować podwyższenie kapitału i akcje własne w liczbie do 22,42 mln akcji (ok. 20%) spółki. Natomiast emisja obligacji zamiennych, z 3-letnią zapadalnością, mogłaby odpowiadać za do 16,81 mln akcji spółki (ok. 15% kapitału).