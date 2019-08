Immofinanz zwiększyło portfel Stop Shopów do 90 lokalizacji

Serbski park handlowy w miejscowości Sremska Mitrovica został otwarty w ostatnich dniach, natomiast otwarcie Stop Shop Siedlce jest planowane na wiosnę 2020 roku. Co więcej, firma rozpoczęła także przygotowania związane z kolejnym Stop Shopem, tym razem w Zielonej Górze. Dzięki tym aktywnościom Immofinanz zwiększy portfel Stop Shopów do 90 lokalizacji w dziewięciu krajach z ponad 650 000 m2 powierzchni pod wynajem i wartości księgowej około 900 mln euro. Dalsze przejęcia i projekty deweloperskie są obecnie w trakcie oceny, podano.

"Ten znaczący krok nie tylko umacnia naszą pozycję wiodącego europejskiego operatora w zakresie parków handlowych, ale także poprawia zrównoważone przepływy pieniężne firmy. Zwiększa to zarówno naszą bazę najemców, jak i przyszłą ofertę najmu dla międzynarodowych najemców. Daje nam też wyraźną przewagę konkurencyjną, a potencjalny zwrot na tych rynkach mówi sam za siebie. Dzięki podjętym działaniom osiągnęliśmy tegoroczny cel w zakresie rozszerzenia portfela Stop Shopów do 90 lokalizacji. Nasze założenia na kolejne dwa lata również pozostają niezmienne - chcemy zwiększyć liczbę parków handlowych pod tą marką do ponad 100 - poprzez przejęcia, a także nasze własne projekty deweloperskie" - powiedział CEO Immofinanz Oliver Schumy, cytowany w komunikacie.