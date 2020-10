Incuvo złożyło dokument inf. na GPW, liczy na debiut na NewConnect w 2020 r.

"Z satysfakcją informujemy, że jesteśmy coraz bliżej wejścia na rynek NewConnect. Właśnie złożyliśmy do Giełdy Papierów Wartościowych dokument informacyjny. W procesie upublicznienia spółki wspiera nas INC SA. Debiut na NewConnect nie będzie poprzedzony emisją akcji. Chcielibyśmy dołączyć do grona spółek publicznych jeszcze w tym roku" - powiedział prezes Incuvo Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.