Indeks WIG20 nie wykorzystuje siły światowych i europejskich rynków akcji

Na rynkach szeroko komentowana jest ankieta ekonomistów Bloomberga, która wskazuje, że brytyjska gospodarka prawdopodobnie nie rozwijała się w ostatnim kwartale. Wniosek z ankiety wskazuje na potencjalny odczyt PKB jako -0,1%. Jeszcze w czerwcu ankietowani widzieli w ostatnim kwartale brak wzrostu. Przytaczanym powodem osłabienia jest głównie wzrost napięć handlowych - co jest zbieżne z wieloma analizami na całym świecie, jakoby wojny handlowe wpłynęły silniej na spadek kondycji światowej gospodarki niż uważano pierwotnie. Dodatkową przyczyną ma być niepewność w związku z Brexitem. Do tego jednak należy podchodzić z dużą ostrożnością, ponieważ to może nie być trwały element osłabienia. W czerwcu ogłoszono największą wartość transakcji typu private equity w Wielkiej Brytanii od lat. Ponadto analitycy rynku nieruchomości są zaskoczeni tym jak Brexit nie przestraszył najemców biurowych. Wiemy też, że w Londynie możliwy jest start wielkiego projektu deweloperskiego nazywanego The Gotham City, o wartości 0,5 mld

USD, którego start był zapowiadany już w 2013 roku. Oczywiście, Wielka Brytania to nie tylko Londyn, ale powyższe warto mieć na uwadze.