InfiniteDATA: Systemy do automatyzacji procesów IT będą się dynamicznie rozwijać

"AutomateNOW! to bardzo elastyczny i wysoce wydajny system do automatyzacji procesów IT, wspierany zaawansowanymi algorytmami analitycznymi, działający praktycznie w dowolnym środowisku: on-premise, wirtualnym czy chmurze publicznej. Jest prosty, przejrzysty, wydajny i skalowalny, dzięki czemu z łatwością może korzystać z niego także użytkownik nieposiadający zaawansowanej wiedzy technicznej w średniej lub dużej firmie. Dzięki elastycznej i otwartej architekturze, może integrować się i zarządzać praktycznie dowolnymi rozwiązaniami i platformami informatycznymi" - powiedział partner zarządzający w InfiniteDATA Mirosław Andziak, cytowany w komunikacie.

Według niego, klienci cenią sobie zaoszczędzony czas, jaki dają zaawansowane mechanizmy automatyzacji, harmonogramowania i monitorowania zadań informatycznych wspierających procesy biznesowe.

"System oferuje też jeden punkt zarządzania i kontroli pomiędzy wszystkimi systemami informatycznymi, czego efektem jest oszczędność czasu i pieniędzy, oraz mniejsze ryzyko wystąpienia incydentów Wdrożenie AutomateNOW! przypomina układanie klocków LEGO - daje nieograniczone możliwości zarządzania i integracji z systemami IT, a niektóre zastosowania i pomysły naszych klientów samych nas zaskakują niemal codziennie" - dodał.

Klientami InfiniteDATA są takie marki, jak: mBank, AliorBank, Orange, Polkomtel, Aviva, Millenium Bank, Procter & Gamble, HP czy Credit Agricole.

"Na świecie liderami w tej dziedzinie są kraje Ameryki Północnej, a najbardziej znanymi platformami: BMC Control-M, IBM Tivoli Workload Automation czy Computer Associates Automic/Autosys. Z usług tych rozwiązań korzystają na całym świecie praktycznie wszystkie czołowe firmy z branż finansowej, telekomunikacyjnej, handlowej i usługowej oraz liczne szkoły, uniwersytety, instytucje państwowe i szpitale. W Polsce technologia automatyzacji oprogramowania dla firm nie jest jeszcze aż tak znana i popularna" - czytamy także.

Światowi klienci używający technologii Enterprise Workload Automation narzekają jednak na wysokie koszty związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem tych systemów oraz na długie oczekiwania na aktualizację dostosowaną do nowych wymogów, technologicznych i biznesowych. Ich problemem jest też to, że korzystanie z większości z nich wymaga specjalistycznej wiedzy i ogranicza się do działów informatycznych. AutomateNOW! burzy te ograniczenia. Prostota użytkowania, wraz z zastosowanymi mechanizmami bezpieczeństwa pozwala na dotarcie do szerokiej rzeszy odbiorców spoza działów IT.

"My na swój sposób demokratyzujemy automatyzację w firmie. Ze względu na to, że InfiniteDATA skupia się wyłącznie na rozwoju i wsparciu swojego rozwiązania, jest ono stale aktualizowane i dopasowywane do nowych wyzwań, przed którymi stają firmy, ich pracownicy i użytkowane przez nich systemy. To pokazuje, że rozwiązania, których prekursorem jest AutomateNOW! czeka progres" - podsumował Andziak.

