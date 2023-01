Są najnowsze dane o inflacji w USA

Więcej informacji podamy za chwilę.

Inflacja w USA to w ostatnim czasie najważniejsza dana ekonomiczna świata, która może znacząco wpłynąć na zachowanie rynków finansowych w najbliższym terminie.

Inflacja w USA może gwałtownie hamować. To dobra wiadomość m.in. dla polskiego złotego

Gdy na początku stycznia pojawiły się przesłanki, że kolejny odczyt może być znacząco niższy od poprzedniego, na rynkach zapanowała euforia, w trakcie której gwałtownie zaczęły spadać m.in. rentowności polskich obligacji państwowych. To dobra wiadomość dla polskiego rządu, który w takiej sytuacji może mieć nadzieje, że zadłuży Polaków na korzystniejszych warunkach.

"W ostatnim czasie napłynęły dane o istotnym osłabieniu koniunktury i spadku oczekiwań inflacyjnych w małych firmach. Pojawiły się też głosy ze strony Fed o spowolnieniu tempa podwyżek stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu na przełomie stycznia i lutego do 25 punktów bazowych" – zauważają w swoim porannym czwartkowym komentarzu sprzed publikacji danych eksperci z ING Banku Śląskiego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Pachnie rokiem 2008". Były premier: koszt obsługi długu rośnie niebotycznie, sytuacja jest niedobra

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Polaków czeka cios inflacyjny rzędu aż 42 proc. "Kardynalny błąd NBP"

"Ostatnie dwa odczyty wywołały pozytywne reakcje rynku, po których akcje rosły, a dolar tracił na wartości. Rynek chce otrzymać kolejną optymistyczną wiadomość, bo do tego został przyzwyczajony w ostatnich miesiącach. Dlatego też uważam, że poprzeczka została ustawiona wysoko, co rodzi ryzyko pewnego rozczarowania" – ocenia z kolei Łukasz Zembik, analityk Oanda TMS Brokers.

Analitycy PKO zwracają uwagę, że "rosnący apetyt na ryzyko sprzyja złotemu". Krajowa waluta umocniła się w środę lekko wobec euro, a USDPLN i CHFPLN znalazły się na najniższych poziomach od czerwca 2022r.

2023 r. na rynkach finansowych będzie lepszy od poprzedniego? Zdania są podzielone

Po bardzo ciężkim dla aktywów 2022 r., w trakcie którego rekordowo w dół spadały zarówno rynki akcji, jak i obligacji, wielu ekspertów na początku 2023 r. podziela nadzieje, że będzie on zdecydowanie lepszy. By tak się stało, powinna w dół pójść amerykańska inflacja, co zdaniem optymistów skłoni Fed (amerykański bank centralny) do zluzowania polityki monetarnej.

Pesymiści wskazują, że chociaż Fed może wstrzymać cykl podwyżek stóp, to wypowiedzi jego członków nie pozostawiają złudzeń, że priorytetem jest sprowadzenie inflacji do celu, jakim są okolice 2 proc. Jeśli więc Fed zacznie obniżać stopy procentowe w 2023 r., argumentują, to "tylko ze złych powodów". To znaczy na przykład w sytuacji , gdy amerykańska gospodarka pogrąży się w głębokiej recesji.

"Przedstawiciele Rezerwy Federalnej nie są jak na razie w stanie przekonać rynku, że restrykcyjna polityka monetarna będzie obowiązywać przez dłuższy czas. Wciąż widać, że kontrakty na przyszłą stopę procentową w USA wyceniają obniżki kosztu pieniądza w drugiej połowie roku, co jest uzasadniane jako możliwa odpowiedź banku centralnego na pogłębiającą się recesję " – zauważa Zembik.

W ocenie eksperta Fed dostrzega spadek inflacji, ale nie widzi jak na razie powodu, by uznać, że spadek presji cenowej jest trwały. Dzisiejsze dane będą prawdopodobnie kluczem do kolejne decyzji Fed-u w sprawie stóp procentowych, która zapadnie 1 lutego. "Inflacja wciąż jest tematem obarczonym dużym ryzykiem niepewności, co jest odzwierciedlone sporą rozbieżnością między oczekiwaniami rynku oraz Rezerwy Federalnej" – podkreśla Zembik.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.