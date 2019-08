Infoscan ma list intencyjny z Novomed Group dot. dystrybucji na rynku francuskim

Aktualnie spółka prowadzi rozmowy dotyczące ustalenia warunków współpracy z potencjalnym partnerem. Jednocześnie Novomed rozpocznie negocjacje z GBF International, który jest obecnie wyłącznym dystrybutorem urządzenia MED Recorder i systemu telemedycznego Osascan we Francji w celu ustalenia formalnych warunków dostaw, podano w komunikacie.

"Novomed to bardzo duży gracz na francuskim rynku medycznym posiadający ponad dwudziestoletnią historię działalności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że zostaliśmy zauważeni przez tak znaczącego dystrybutora. Rynek francuski ma w sobie bardzo duży potencjał, dlatego bardzo zależy nam na tym, aby w stu procentach go wykorzystać" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Novomed to jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego we Francji działający od 1993 roku. Podmiot prowadzi działalność również w Belgii, Szwajcarii, a także w Indiach. Poprzez współpracę z kolejnym dystrybutorem Infoscan chce wzmocnić swoją pozycję na francuskim rynku medycznym, na którym jest obecny od kwietnia tego roku. Spółka rozpoczęła wówczas dostawy urządzenia MED Recorder oraz licencji na korzystanie z systemu Osascan dla GBF International. Od momentu rozpoczęcia współpracy Infoscan sprzedał GBF International 120 urządzeń oraz licencji, wskazano także.

"Umowa z Novomedem pozwoli nam zwiększyć skalę działalności na rynku francuskim. Poza Infoscanem Novomed będzie również prowadził rozmowy z GBF International, naszym aktualnym partnerem we Francji. Jest on obecnie wyłącznym dystrybutorem naszego rozwiązania w tym kraju, dlatego najprawdopodobniej będzie on pośredniczył w sprzedaży dla Novomedu. W przypadku pomyślnego zakończenia rozmów otrzymamy możliwość istotnego zwiększenia wolumenu sprzedaży na tym rynku" - dodał wiceprezes Maciej Nowak.