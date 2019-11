Infoscan wybierze doradcę w celu wznowienia procesu certyfikacji FDA

"Pierwszym etapem wznowienia procesu będzie wysłanie zapytań ofertowych do kilku wybranych kancelarii zajmujących się doradztwem oraz wsparciem procesu certyfikacji FDA. Zależy nam na jak najszybszym uzyskaniu certyfikacji, dlatego wybierzemy doradcę, który zaproponuje nam najbardziej efektywną ścieżkę. Podejmiemy również decyzję, czy proces będzie realizowany bezpośrednio przez Infoscan, czy przez amerykańską spółkę zależną - podkreślił wiceprezes.

"Rozpoczęcie certyfikacji FDA to proces kosztowny, dlatego zdecydowaliśmy się na jego rozpoczęcie po uruchomieniu finansowania od inwestora. Pozyskane środki pozwolą nam ustalić z potencjalnymi doradcami najefektywniejszy wariant przeprowadzenia procesu oraz sfinansować przygotowanie i złożenie wniosku. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że będzie to proces złożony, dlatego nie chcemy podawać konkretnych terminów" - powiedział także Nowak.

Zaznaczył, że pomimo planów wznowienia procesu wejścia do USA, Infoscan w dalszym ciągu będzie działać w celu rozwoju biznesu na innych rynkach.

"Uznajemy za priorytet dotarcie z naszą usługą na jak największą liczbę rynków. Wejście do Stanów Zjednoczonych jest dla nas kluczowe, jednak w dalszym ciągu zamierzamy kontynuować proces komercjalizacji na innych rynkach zagranicznych. Klika dni temu nawiązaliśmy współpracę z CEATEC Shanghai Office, która będzie nas wspierać w pozyskaniu partnerów na rynku chińskim. Ponadto negocjujemy warunki wejścia na rynek bułgarski oraz analizujemy z naszym hiszpańskim partnerem możliwości wejścia z rozwiązaniem Infoscanu do Meksyku" - podsumował Nowak.

W połowie kwietnia Infoscan poinformował, że FDA nie wydała zgody w zakresie dopuszczenia urządzenia MED Recorder do obrotu na rynku amerykańskim. Jako uzasadnienie FDA ponownie wskazała na brak wystarczających dowodów na referencję urządzenia MED Recorder z urządzeniem już dopuszczonym do obrotu na rynku amerykańskim i wskazanym we wniosku spółki w ramach procedury 510(k), podtrzymując tym samym swoje stanowisko prezentowane wcześniej spółce. Spółka podała wówczas, że planuje kontynuować działania mające na celu otrzymanie certyfikacji FDA.