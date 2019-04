innogy Polska uruchamia w Warszawie elektryczny car sharing innogy go!

"Warszawa jest otwarta na gospodarkę współdzielenia i na rozwiązania ekologiczne, a jednocześnie ma problem ze smogiem i hałasem, dlatego uznaliśmy, że to dobre miejsce na taką inwestycję" - powiedział prezes innogy Polska Filip Thon podczas konferencji prasowej.

"Więcej samochodów elektrycznych w ramach systemu car sharingu w Europie jest tylko w Stuttgarcie i Madrycie, co oznacza, że z miejsca wskakujemy na podium" - dodał członek zarządu innogy Polska ds. handlu Janusz Moroz.

Jak podkreślił, samochody ładowane będą w sieci 30 punktów ładowania, tzw. superchargerów o mocy 50kW, które będą dedykowane wyłącznie do obsługi systemu. Oprócz tego innogy posiada w Warszawie sieć 40 publicznych punktów ładowania, a do końca 2020 roku chce ją powiększyć do 500 ładowarek.