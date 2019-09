Innova Capital zebrała 271 mln euro w ramach szóstego funduszu

"Bardzo cenimy sobie zaufanie naszych dotychczasowych oraz nowych inwestorów, instytucji, przedsiębiorców oraz rodzinnych funduszy i chcielibyśmy im tym samym bardzo serdecznie podziękować. Jest nam niezmiernie miło, że otrzymaliśmy tak silne wsparcie od naszego pierwszego polskiego inwestora instytucjonalnego (PFR FF FIZ). Wykorzystując globalną sieć kontaktów, wywiad branżowy i wiedzę strategiczną, będziemy wciąż aktywnie angażować się we wspieranie wyjątkowych projektów i inwestowanie w nie" - powiedział senior partner, odpowiedzialny za proces pozyskiwania kapitału dla Funduszu Krzysztof Kulig, cytowany w komunikacie.

Innova/6 kontynuuje strategię poprzednich funduszy poprzez inwestycje w średnie firmy o wartości przedsiębiorstwa od 50 do 150 mln euro, przypomniano.

Innova Capital jest jednym z wiodących funduszy private equity w Europie Środkowej inwestujących w spółki, należące do segmentu średnich przedsiębiorstw. Od początku prowadzenia swojej działalności (tj. od roku 1994) do chwili obecnej Innova Capital zainwestowała blisko ok. 900 mln EUR w ponad 50 spółek prowadzących działalność w 10 krajach regionu.