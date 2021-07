InPost przejął Mondial Relay za 513 mln euro

Założona w 1997 roku firma Mondial Relay jest dostawcą przesyłek dla e-commerce. Posiada około 15,8 tys. punktów odbioru i nadania we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim . We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11 tys. punktów.