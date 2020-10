technologie 1 godzinę temu

InPost: Wybór dostaw do Paczkomatów może zredukować emisję CO2 do 75%

Opracowany przez InPost kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby do 75%, podała spółka. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę. Firma nadal zamierza minimalizować wpływ na środowisko oraz inspirować innych do podejmowania działań mających na celu jego ochronę.

