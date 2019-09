Inwestorzy i analitycy na złotym obawiają się o wyrok TSUE ws. kredytów w CHF

Dodatkowo złotemu nie pomaga wyborcza niepewność, a dokładniej niewiadoma odnośnie tego, co zostanie uchwalone po wyborach. Obietnice i plany PiS są więc bacznie analizowane. Te dotyczące dużej dynamiki płacy minimalnej są rozciągnięte w czasie i wątpliwe jest, by teraz wpływały na złotego. Rynek boi się natomiast zniesienia limitu składek ZUS dla pracowników. Obawy dotyczą kondycji ekonomicznej pracodawców, reakcji bardzo mobilnych pracowników z sektora IT oraz konkurencyjności Polski, szczególnie w globalnym sektorze usług dla biznesu.