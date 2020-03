Inwestorzy na GPW czekają na decyzje Sejmu, ale kluczowa wciąż sytuacja globalna

Indeks WIG20 nieśmiało kontynuował wczoraj odbicie, zbliżając się w okolicę oporu przy 1500 pkt. Sesję zakończył na poziome 1478 pkt, co oznacza wzrost o 0,12%. Fakt, że na GPW pojawiła się "zieleń", może być pocieszający, ale na tle indeksów europejskich nie jest to imponujący wynik - DAX zyskał bowiem 1,9%, FTSE100 0,97%, a CAC40 0,6%.

W ostatnich tygodniach na pierwszym planie były kwestie globalne i to właśnie awersja do ryzyka oraz ucieczka kapitału zagranicznego były głównym motorem spadków na GPW. Nie należy oczekiwać, że sytuacja ta szybko się zmieni, zwłaszcza w świetle coraz szybciej rozprzestrzeniającej się po świecie pandemii Covid-19. Jest jednak kilka czynników lokalnych, które w krótkim terminie również mogą być istotne dla inwestorów. Jeszcze przed weekendem poznaliśmy decyzję agencji Fitch, która podtrzymała rating dla Polski na poziomie A- i perspektywę na poziomie stabilnym. Z jej komunikatu wyłania się relatywnie pozytywny obraz polskiej gospodarki, która w obliczu pandemii wykazuje się odpornością na szok, między innymi dzięki stosunkowo zamkniętej, lecz zdywersyfikowanej gospodarce oraz relatywnie dużej przestrzeni fiskalnej. Na tym tle rynek będzie bacznie przyglądał się ustawom wchodzącym w skład tzw. "tarczy antykryzysowej". Dziś ponownie zajmą się nimi posłowie, po tym jak swoje poprawki wprowadził Senat. Inwestorzy

będą starali się przewidzieć, na ile pakiet ten faktycznie pomoże przedsiębiorcom i polskiej gospodarce, a także z jakimi wyrzeczeniami budżetowymi w przyszłości będzie się to wiązało. Spora część analityków uważa, że żadne działania w chwili obecnej nie są w stanie uchronić Polski przed recesją. Według najbardziej pesymistycznego scenariusza z prognozy banku Morgan Stanley, krajowa gospodarka może się skurczyć nawet o 6%.