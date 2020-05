Inwestorzy na GPW w dobrych nastrojach, ale uwaga na Hong-Kong

Na pozytywne nastroje wpływają przede wszystkim informacje o coraz bardziej śmiałych krokach w łagodzeniu restrykcji w poszczególnych krajach. O ile twarde dane makroekonomiczne obrazujące fatalny stan gospodarki w ostatnich dwóch miesiącach nie robią na inwestorach wrażenia, o tyle wskaźniki wyprzedzające, takie jak wczorajszy indeks nastrojów w biznesie Instytutu IFO, mogą wpływać na atmosferę na giełdach. Widać to było wczoraj, gdy indeks DAX wzbił się na najwyższy od niemal 12 tygodni poziom 11390 pkt. Dziś rano, jeszcze przed otwarciem giełdy we Frankfurcie, kontrakty na ten indeks zwyżkowały o ponad 1%. Inwestorzy przeprowadzający transakcje poprzez platformę CMC Markets nie widzą jednak dużych szans na kontynuację ,,rajdu na północ". 58% wartości wszystkich pozycji otwartych przez nich na kontraktach CFD na indeks DAX stanowią bowiem te spadkowe. Może to wynikać z czysto technicznej sytuacji na wykresie indeksu - obecny poziom stanowi opór wynikający z poziomu domknięcia luki cenowej z 6 marca.