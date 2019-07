JLL: W Polsce podpisano umowy najmu na ponad 710 tys. m2 biur w I poł. 2019

"Dobry klimat gospodarczy w Polsce przekłada się na ambitne plany inwestycyjne firm, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w dynamice rozwoju rynku biurowego. Bardzo dobry wynik po stronie popytu jest po raz kolejny zasługą sektora nowoczesnych usług biznesowych, który w I połowie 2019 roku odpowiadał za 43% wynajętej powierzchni biurowej poza Warszawą. Warto podkreślić również zmiany w strukturze popytu na rynkach regionalnych. W pierwszych sześciu miesiącach roku blisko 40% całkowitego wolumenu transakcji, czyli 116,5 tys. m2, stanowiły przednajmy, co jest zbliżone do wyniku z całego 2018 roku" - powiedział dyrektor ds. rynków regionalnych JLL Karol Patynowski, cytowany w komunikacie.

Średni poziom pustostanów w Polsce to 9%, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu do I kwartału tego roku. W Warszawie 8,5% istniejących zasobów biurowych pozostaje do wynajęcia, a w głównych miastach regionalnych - 9,4%. Na pięciu głównych rynkach w Polsce odnotowano spadki współczynnika niewynajętej powierzchni rok do roku. Największe z nich dotyczyły: Lublina (-9,1 pkt proc.), Katowic (-3,4 pkt proc.) i Szczecina (-1,6 pkt proc.). Największy wzrost wskaźnika miał miejsce w Poznaniu (4,4 pkt proc.) oraz Łodzi (3,5 pkt proc.), wynika z danych JLL.