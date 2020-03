JR Holding ASI chce pod koniec roku rozpocząć przygotowania do przejścia na GPW

Spółka podała, że wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jej historii. Osiągnięcie tak wysokiego zysku wynika przede wszystkim z rozwoju spółek portfelowych i wzrostu ich wartości oraz świadczy o potencjale portfela inwestycyjnego w skład, którego wchodzą podmioty działające w różnorodnych i bardzo perspektywicznych branżach m.in. odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, nowych technologii oraz od niedawna, biotechnologii, stwierdzono w komentarzu do wyników.

W portfelu inwestycyjnym JR Holding ASI jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy działająca na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce. JR Holding ASI jest także największym akcjonariuszem Setanta - spółki notowanej na głównym rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games. Kolejnym podmiotem portfelowym jest notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych One More Level, pracujący aktualnie nad swoją największą produkcją - grą "Ghostrunner". W portfelu inwestycyjnym emitenta znajduje się również notowana na rynku NewConnect spółka Thunderbolt, która buduje globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com.