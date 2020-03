JR Holding rozpoczął realizację projektu dot. terapii stwardnienia rozsianego

"Jestem niezwykle zadowolony, że nasza spółka portfelowa Adelante podpisała umowę o współpracy z dr. n. med. Wojciechem Orłowskim. Jest to wybitny specjalista w swojej dziedzinie nauki, a dzięki połączeniu tego potencjału z naszym doświadczeniem na rynku kapitałowym powinniśmy zbudować podmiot posiadający niesamowite perspektywy do dalszego rozwoju. W mojej opinii, opracowana metoda leczenia stwardnienia rozsianego będzie stanowić przełom w medycynie. Gdy ją skomercjalizujemy, to będziemy mogli wyleczyć wiele osób cierpiących na to schorzenie. W ten sposób oprócz samej misji wzrostu wartości grupy dla naszych akcjonariuszy będziemy mogli także stać się też spółką społecznie odpowiedzialną za biznes" - powiedział prezes JR Holding January Ciszewski, cytowany w komunikacie.