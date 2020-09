KE daje uczestnikom rynków finans. 18 mies. na uniezależnienie się od bryt. CCP

CCP to podmiot, który ogranicza ryzyko systemowe i zwiększa stabilność finansową, stojąc między dwoma kontrahentami kontraktu pochodnego (tj. działając jako kupujący dla sprzedającego i sprzedający dla kupującego ryzyko). Głównym celem CCP jest zarządzanie ryzykiem, które mogłoby powstać, gdyby jeden z kontrahentów nie wywiązał się z transakcji.

"Izby rozliczeniowe lub CCP odgrywają systemową rolę w naszym systemie finansowym. Podejmujemy tę decyzję, aby chronić naszą stabilność finansową, która jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Ta ograniczona w czasie decyzja ma bardzo praktyczne uzasadnienie, ponieważ daje uczestnikom rynku z UE czas potrzebny na zmniejszenie nadmiernych ekspozycji wobec CCP z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a CCP z UE - czas na zbudowanie zdolności rozliczeniowych. W rezultacie ekspozycje będą bardziej zrównoważone. To kwestia stabilności finansowej " - powiedział wiceprezes wykonawczy Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

W związku z tym KE zdecydowanie zachęca się do współpracy przy opracowywaniu strategii, które zmniejszą ich zależność od CCP ze Zjednoczonego Królestwa, które mają znaczenie systemowe dla Unii.

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuści jednolity rynek. Dzisiejsza decyzja ma na celu ochronę stabilności finansowej w UE i zapewnienie uczestnikom rynku czasu niezbędnego do ograniczenia ich ekspozycji na brytyjskich CCP.

Te nowe przepisy mają poprawić zdolność UE do zarządzania zewnętrznymi zagrożeniami dla systemu finansowego i radzenia sobie z nimi. Mają też przyczynić się do zwiększenia odporności infrastruktury rynku finansowego, co jest ważne dla promowania międzynarodowej roli euro i wzmocnienia otwartej autonomii strategicznej Europy.