KE za zniesieniem kontroli wew. w Schengen od 15 VI, a państw poza nią -po 30 VI

"Po zniesieniu wszystkich kontroli na granicach wewnętrznych w Unii proponujemy jasne i elastyczne podejście do zniesienia ograniczeń w podróżach do UE od 1 lipca. Podróże zagraniczne są kluczowe dla turystyki i biznesu, a także dla rodziny i przyjaciół. Chociaż wszyscy będziemy musieli zachować ostrożność, nadszedł czas na konkretne przygotowania do zniesienia ograniczeń w krajach, których sytuacja zdrowotna jest podobna do UE i do wznowienia operacji wizowych" - powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson,cytowana w komunikacie.