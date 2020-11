energetyka 51 minut temu

KE zapowiada zwiększenie energii z offshore do 300 GW w 2050 r.

Komisja Europejska przedstawiła strategię Unii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych, zakładającą zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r., poinformowała Komisja.