KE zatwierdziła polski program pomocy dla lotnisk o wartości 142 mln zł

KE przypomniała, że aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, Polska 15 marca 2020 r. zakazała wykonywania międzynarodowych i krajowych lotów pasażerskich. Ograniczenia były stopniowo znoszone od 1 czerwca 2020 r., ale niektóre zakazy i restrykcje obowiązywały do końca czerwca 2020 r. Skutkowało to dużymi stratami operacyjnymi dla operatorów polskich portów lotniczych.

"W ramach programu władze polskie będą mogły zrekompensować portom lotniczym straty w dochodach poniesione w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020 r., w wyniku wprowadzonych przez Polskę środków ograniczających dotyczących międzynarodowych i krajowych przewozów pasażerskich. Wsparcie będzie miało formę dotacji bezpośrednich" - czytamy w komunikacie.

Komisja ustaliła, że program zgłoszony przez Polskę zapewni rekompensatę za szkody bezpośrednio związane z pandemią. Stwierdziła również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ odszkodowanie nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkody. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że pomoc jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, podano także.

Chodzi o straty poniesione w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020 r.

Najwyższe kwoty mają otrzymać dwa największe porty lotnicze, mające łącznie prawie 50% udziału w rynku w 2019 r. i ponad 60% udziału w stracie ogółem w okresie marzec-czerwiec 2020. Jednak - jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) - kwota ta pokryje stratę jedynie w ok. 25%. Porty lotnicze z niższym udziałem w rynku oraz w stracie ogółem we wskazanym okresie otrzymają natomiast środki na pokrycie nie mniej niż ok. 30% straty.