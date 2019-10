KGHM uruchomił szyb L-VI w Rynarcicach, zwiększa efektywny czas pracy

"Obiekt w Rynarcicach został przystosowany do funkcji materiałowo-zjazdowej i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich oddziałów górniczych rejonu północnego Zakładów Górniczych Lubin. Jego uruchomienie usprawni logistykę, skróci odległości oraz czasy dojazdu do nich oraz zwiększy efektywny czas pracy" - czytamy w komunikacie.

"Optymalizacja działań to główny punkt naszej strategii. Rozsądnie czerpiemy z tego, co mamy - nie tylko z pokładów rudy, ale także z wiedzy i doświadczenia. Na nasze zasoby patrzymy wnikliwie i analizujemy ich potencjał. Właśnie tak jest w przypadku szybu L-VI. To największy i najbardziej skomplikowanym projekt w historii Zakładów Górniczych Lubin. Dla najstarszej kopalni KGHM to nowe otwarcie, szansa na efektywną pracę i optymalne wykorzystanie złoża" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Zakres inwestycji dostosowano do zmieniających się potrzeb, zwiększając zakres pierwotnego projektu, podkreślił KGHM. Między innymi dodano funkcję przeładunku Materiałów Wybuchowych Emulsyjnych, zwiększając bezpieczeństwo ich magazynowania. W rejonie podszybia powstał końcowy element nowoczesnego systemu dystrybucji materiałów bezpośrednio do odbiorców poszczególnych działów: górniczych, mechanicznych oraz elektrycznych (Centrum Logistyczne Dół).

"Projekt wymagał od nas niestandardowego projektowania i zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Szyb i wieża szybowa wyposażone są w nowatorskie systemy przystosowane do opuszczania materiałów w kontenerach bez udziału transportu szynowego. W tej technologii zastosowano nowy model załadunku do klatki dwupiętrowej w nadszybiu oraz rozładunku z klatki na podszybiu. System złożony jest z platform do załadunku kontenerów, urządzeń załadowczo-wyładowczych, pomostów wahadłowych oraz sprężarek śrubowych do zasilania poduszek pneumatycznych. Załadunek i rozładunek kontenerów na platformy i z platform będzie się odbywać za pomocą górniczych transporterów podnośnikowych typu GTP-16 specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych do tego celu" - tłumaczył dyrektor naczelny Zakładów Górniczych Lubin Dariusz Jach.