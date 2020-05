forex 46 minut temu

KIG: PKB spadnie o 0,5% w 2020 r., stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we IX br.

Gospodarka skurczy się o 0,5% w 2020 roku, zaś w przyszłym roku odbije do ponad wzrostu 5% z uwagi na efekt bazy, z kolei stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we wrześniu br., wynika z prognoz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).