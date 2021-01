KIG szacuje wzrost eksportu na 5,6% r/r w XI, oczekuje 5,1% r/r wzrostu w 2021 r

"Listopad zazwyczaj przynosi korektę (wysokiej w październiku) aktywności eksportowej. Handel, ale również przemysł, mając już zbudowane zapasy na okres przełomu roku (tak w zakresie towarów do handlu w okresie okołoświątecznym i noworocznym, jak i materiałów do produkcji), mniej intensywnie dokonują zakupów. W bieżącym roku listopad również przyniósł zmniejszenie sprzedaży, po doskonałych wynikach z października. Prawdopodobnie było owo zmniejszenie jednak słabsze niż przed rokiem. W konsekwencji w listopadzie roczna dynamika eksportu może poprawić się do +5,6% z październikowych +3,7%. Jeśli by tak faktycznie było, listopad okazałby się szóstym z rzędu (a ósmym w całym roku) miesiącem, w którym sprzedaż była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - wskazała Izba.