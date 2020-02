forex 1 godzinę temu

KIG szacuje wzrost eksportu na 7,3% r/r w XII 2019, oczekuje 6,8% wzrostu w 2020

Eksport zwiększył się o 7,3% r/r do 16,71 mld euro w grudniu 2019 r. (spadek o 17,4% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2019 r. eksport wzrósł o 5,7% r/r do 229,2 mld euro, zaś na 2020 r. prognozuje wzrost o 6,8% do 244,8 mld euro, a na 2021 r. - o 7,5% do 263,1 mld euro.