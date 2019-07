Kino Polska TV: Przychody Stopklatki wzrosły wstępnie o 9% r/r w II kw.

"To zasługa wzrostu wyników oglądalności oraz lepszego wykorzystania zasobów reklamowych w ramach naszej grupy. Widoczne są też efekty synergii polegające na ograniczeniu kosztów zakupu licencji, działań marketingowych i sprzedażowych. To ważny moment, na który czekaliśmy. Zysk Stopklatki potwierdza nasze wcześniejsze założenia co do rozwoju tego kanału zarówno jeśli chodzi o ofertę programową, rosnącą oglądalność, jak i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych. Oczywiście, wyzwaniem pozostaje utrzymanie pozytywnych wyników w przyszłości, ale z naszych doświadczeń wynika, że wzrost udziałów rynkowych kanału powinien przekładać się na dalszą poprawę wyników finansowych Stopklatki" - powiedział prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.