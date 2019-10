KIR rozliczył 158 mln transakcji o wartości 461,8 mld zł we wrześniu

"We wrześniu 2019 r. w systemie Elixir rozliczono 158 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 461,8 mld zł. W tym samym okresie 2018 r. KIR przetworzył 144,9 mln komunikatów, których wartość wyniosła 415,07 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 9%, natomiast wartość transakcji wzrosła o 11%. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 9 września - 12,6 mln transakcji o wartości 29,3 mld zł. Łącznie w III kw. 2019 r. w systemie Elixir zrealizowano 475,4 mln transakcji o wartości 1,4 bln zł" - czytamy w komunikacie.

W systemie Euro Elixir we wrześniu rozliczono 3,29 mln transakcji o wartości 17,54 mld euro. We wrześniu 2018 r. zrealizowano 2,53 mln komunikatów, których wartość wyniosła 13,9 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 30%, a wartość o 26%. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 13 września - system przetworzył wówczas 183,4 tys. transakcji o łącznej wartości 875,4 mln euro. W III kw. 2019 r. w systemie Euro Elixir zrealizowano 10,1 mln transakcji o wartości 55,4 mld euro.