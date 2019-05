KIR: Wystartował pilotaż projektu eParagon dla klientów PKO BP

eParagon to elektroniczny odpowiednik paragonu fiskalnego, powiązany z kontem bankowym klienta oraz debetową kartą płatniczą użytą do przeprowadzenia transakcji. Usługa jest dostępna w bankowości elektronicznej PKO BP. Aby z niej korzystać, wystarczy zalogować się do konta i uruchomić usługę eParagon. Od tej pory paragony dotyczące płatności na stacjach PKN Orlen uczestniczących w programie będą rejestrowane i udostępniane użytkownikom w ramach ich konta bankowego, podano.

"Od kilku lat realizujemy w banku cyfrową transformację poprzez wprowadzanie innowacji do naszych kanałów. Oczekują od nas tego nasi klienci, którzy potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do informacji czy też załatwiania swoich spraw z pozycji serwisu. Tym razem uczestniczymy w przełomowym, innowacyjnym wdrożeniu kolejnej e-usługi - elektronicznego paragonu. Nasi klienci będą mogli przetestować go już niebawem, wystarczy mieć kartę debetową do konta i korzystać z bankowości elektronicznej" - powiedział wiceprezes PKO BP Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen udostępnia możliwość generowania eParagonów z terminali płatniczych na stacjach paliw, które będą brały udział w projekcie.

"Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, w ubiegłym roku PKN Orlen zapewnił możliwość płacenia za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, dzięki aplikacji Orlen Mobile. Dalej chcemy wyznaczać standardy obsługi klienta, dlatego przystąpiliśmy do inicjatywy wdrożenia programu elektronicznych paragonów" - skomentował dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen Wojciech Muszyński.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService jest agentem rozliczeniowym obsługującym transakcje z użyciem karty płatniczej w terminalach należących do PKN Orlen. Spółka zapewnia także transfer eParagonów wygenerowanych przez terminale PKN Orlen do KIR.

KIR, jako partner technologiczny udostępnia swój HUB dla usługi i pośredniczy w przekazaniu eParagonu do PKO Banku Polskiego, który ostatecznie prezentuje eParagon klientowi z wykorzystaniem bankowości internetowej, podano również.

"Wdrożenie elektronicznych paragonów jest elementem szeroko rozumianej cyfryzacji gospodarki, którą KIR wspiera w ramach wielu projektów i inicjatyw. eParagon to konkretne korzyści dla każdej ze stron biorących udział w procesie generowania i przekazywania eParagonu oraz oczywiście dla klientów" - ocenił prezes KIR Piotr Alicki.

Na obecnym etapie prac eParagon nie zastępuje paragonu fiskalnego. Jego wystawca nadal jest zobowiązany do drukowania i wydania go klientowi w formie papierowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskalnymi. Zakłada się, że dalszy rozwój usługi eParagon pozwoli w przyszłości na zrównanie elektronicznego paragonu z jego papierowym odpowiednikiem, podano także.

Oznacza to, że po wprowadzeniu eParagonu do powszechnego użycia korzystanie z tego rozwiązania skróci czas transakcji i ułatwi zarządzanie historią zakupów. Ponadto przechowywanie elektronicznych paragonów na koncie zapewni łatwość ich gromadzenia i wyszukiwania, a w razie potrzeby dostęp do nich w postaci pliku pdf lub wydruku. Zredukuje też problemy związane z trwałością druku termicznego czy ryzykiem zgubienia tradycyjnego potwierdzenia zakupu.

"eParagon będzie również wspierać nowoczesne formy tzw. zakupów samoobsługowych. Beneficjentem rozwiązania będzie także środowisko naturalne, gdyż usługa pozwoli wyeliminować z użytku paragony drukowane na tzw. papierze termicznym, którego produkcja wymaga wielu substancji chemicznych, trafiających potem do ekosystemu" - czytamy.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. jest liderem na rynku akceptacji kart płatniczych oraz rozliczania transakcji elektronicznych w Polsce. Od 18 lat umożliwia dokonywanie transakcji kartowych w sklepach. Należy do EVO Payments International oraz PKO Banku Polskiego.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące