Klabater: Gra 'Big Pharma' sprzedała się w ponad 200 tys. sztuk na PC

"Klabater, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, wprowadza do sprzedaży symulator koncernu farmaceutycznego - 'Big Pharma'. Od dziś tytuł jest dostępny w wersji na konsole Xbox One, jutro zadebiutuje na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Wersja na komputery osobiste (PC) od dnia premiery sprzedała się w liczbie ponad 200 tys. egzemplarzy. Producentem gry jest Twice Circled" - czytamy w komunikacie.