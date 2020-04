Klienci Orange Polska spędzają 40% więcej czasu na rozmowach niż przed epidemią

"W tej nowej dla wszystkich sytuacji Polacy znacznie częściej załatwiają swoje sprawy przez telefon, kontaktują się z bliskimi, a pytanie o zdrowie stało się aktualne, jak nigdy dotąd. W tryb online przeszły firmy i edukacja, zamiast spotkań używamy tele- i wideokonferencji, pracujemy w chmurze, pobieramy i przesyłamy materiały edukacyjne czy dokumenty przygotowywane w pracy. Minione trzy tygodnie potwierdzają, że sieć Orange Polska jest gotowa, aby zapewnić tak niezbędną teraz łączność. To rezultat prowadzonych od lat inwestycji w sieć dostępową, doprowadzaną bezpośrednio do domów klientów, ale również w sieć transportową, rdzeniową i węzły usługowe. Tysiące kilometrów światłowodowych 'autostrad', tysiące stacji bazowych i umiejętne zarządzanie ruchem i pasmem radiowym pozwala nam zapewnić, że klienci mogą pozostawać w kontakcie z bliskimi i załatwiać niezbędne sprawy" - powiedział członek zarządu Orange Polska ds. sieci i technologii Piotr Jaworski, cytowany w komunikacie.

Od poniedziałku, 16 marca, szkoły i uczelnie wyższe zostały zamknięte, a edukacja przeniosła się do sieci. W tym czasie również wiele firm pracuje zdalnie. Odzwierciedleniem tych zmian w pierwszym tygodniu po zamknięciu szkół był wyraźny, o ponad 40% większy niż zwykle ruch danych w stacjonarnej sieci internetowej Orange. Przejście na zdalny tryb funkcjonowania było widoczne także w przypadku sieci mobilnej, przez którą w pierwszym tygodniu ogólnopolskiej kwarantanny w porównaniu do średniego zużycia w poprzednich tygodniach, przepłynęło o ok. 1/4 więcej danych, podano w materiale.