KRD: Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne mają blisko 49 mln zł zaległości

"Rosnące zadłużenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych obserwujemy już od kilku lat. Niemniej jednak w 2020 roku nastąpił znaczny skok tego zadłużenia, przekraczający 30%. To niemal dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. Wtedy wynosił 15% r/r" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

"Wśród notowanych w naszym rejestrze firm z sektora beauty aż 96% to jednoosobowe działalności gospodarcze. To bardzo wysoki odsetek w porównaniu do innych branż. Jednakże w tym biznesie mała skala i lokalność pomagają budować relacje i zyskiwać lojalnych klientów. A ci w trudnych czasach są na wagę złota i mogą pomóc skutecznie odbudować sytuację finansową" - dodał Łącki.