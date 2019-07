Kredyt Inkaso miał 8,06 mln zł zysku netto, 74,95 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wpłaty dłużników wyniosły 232,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 25%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. wyniosła 158 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 27%. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 20,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 180% r/r. Zysk netto [ogółem] wyniósł 9,0 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r. Jednorazowy, negatywny wpływ na zysk netto w roku obrotowym 2018/2019 miało rozpoznanie podatku odroczonego w wysokości 7,5 mln zł. Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na koniec marca 2019 r. wyniosła 709 mln zł, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z końcem grudnia 2018 r.