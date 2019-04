Kruk: 36% Polaków wyda na oragnizację Wielkanocy od 300 do 500 zł

"Z danych wynika, że w ciągu 2 lat wzrosła liczba osób, które planują wydać na organizację wielkanocnego śniadania między 500 a 800 zł (17% w 2017 roku vs. 20,5% w 2019 roku). Z kolei mniej osób deklaruje, że ich świąteczny budżet wyniesie od 100 do 300 zł (w 2017 roku 30% osób odpowiedziało, że wyda taką kwotę, w tym roku tylko 24% nie przekroczy budżetu 300 zł na organizację Wielkanocy)" - czytamy w komunikacie.

Podobnie jak przed dwoma laty 76%, planuje pokryć wydatki świąteczne z bieżących dochodów. Nieznacznie, bo o około 3%, wzrosła liczba osób, które odpowiedziały, że wcześniej zaoszczędziły pieniądze na święta. Łącznie 17% osób zadeklarowało, że ma specjalnie przygotowany budżet na ten cel. Niemal tyle samo osób co 2 lata temu, czyli około 5%, planuje wziąć pożyczkę lub kredyt, aby sfinansować wielkanocne wydatki. Co czwarta osoba zaciągnie nieznaczną pożyczkę w wysokości od 300 do 500 zł. Natomiast 43% ankietowanych, którzy po nią sięgną, zapożyczy się na kwotę od 500 do 1000 zł. Ponad 16% zamierza wziąć pożyczkę wyższą niż 1000 zł, podano również.

"Przed każdymi świętami jesteśmy skłonni wydawać więcej pieniędzy niż zwykle. W tym roku zaobserwowaliśmy nieznaczny wzrost świadomości Polaków, którzy częściej planują swoje wzmożone wydatki i wcześniej odkładają na nie pieniądze. Są jednak też tacy, którzy niezmiennie planują wziąć pożyczkę lub kredyt. W porównaniu do roku 2017, w tym roku niemal dwa razy więcej osób planuje wykorzystać przedłużony świąteczny weekend na wyjazd wypoczynkowy. Oczywiście może to sugerować, że Polacy odczuwają poprawę swojej sytuacji finansowej i stać ich na takie podróże. W naszych badaniach widać jednak pewną zależność. Wraz ze wzrostem liczby osób, które planują wypoczynek w Polsce lub za granicą, wzrosła też liczba osób, które deklarują zaciągnięcie pożyczki w wysokości ponad 1000 zł. Chociaż nadal tylko 5% osób zamierza wziąć pożyczkę, to spośród nich w 2017 roku więcej niż 1000 zł zamierzało pożyczyć tylko 6% badanych, w tym roku planuje to zrobić już 16% Warto przemyśleć, czy będziemy w stanie bez większego wysiłku

spłacić pożyczoną kwotę w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy. Z pewnością przydatne będą tutaj umiejętności z planowania swojego domowego budżetu" - powiedziała Agnieszka Salach z Grupy Kruk, cytowana w komunikacie.

Tegoroczne święta 69% Polaków zamierza spędzić w gronie najbliższej rodziny, a 19% wyjedzie do rodziny lub znajomych. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba Polaków, którzy zamierzają wykorzystać wiosenną przerwę świąteczną na wypoczynkowy wyjazd krajowy lub zagraniczny. W 2017 roku planowało go łącznie około 6% badanych. W tym roku na taki wypoczynek wybiera się 14% ankietowanych, wskazano także.

"Jak wynika z przeprowadzonego badania, w tegorocznym koszyku wielkanocnym znajdą się wędliny, kiełbasy, jaja i pieczywo. Nie zabraknie też gotowych wyrobów cukierniczych. Co drugi ankietowany nie będzie też szczędził pieniędzy na zakup artykułów dekoracyjnych. Dla co piątej osoby badanej jest to też dobra okazja do uzupełnienia swojej garderoby o nowe wiosenne ubrania. Warto dodać, że 39% ankietowanych planuje również zakup drobnych prezentów dla dzieci - to o ok. 11% więcej niż przed dwoma laty" - podsumowano.

Badanie "Wielkanocne wydatki Polaków 2019" zostało przeprowadzone 3 kwietnia 2019 roku przez SW Research na zlecenie Grupy Kruk na próbie 1005 Polaków powyżej 18. roku życia. Badanie przeprowadzone metodą CAWI.

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące