Kulczyk Silverstein Prop. sprzedał funduszowi CSAM biurowiec Ethos w Warszawie

"Sprzedaż Ethosa to kolejny przykład na to, że Warszawa ugruntowała swoją wysoką pozycję na europejskim rynku biurowym. W przeciwieństwie jednak do innych miast Zachodniej Europy, rynek najmu posiada ciągle duży potencjał rozwoju. Jest to jeden z nielicznych rynków w Europie, gdzie inwestorzy mogą zainwestować w najlepsze aktywa wynajęte znakomitym najemcom, jednocześnie uzyskując atrakcyjne stopy zwrotu. Ethos to wyjątkowe połączenie najwyższej klasy powierzchni biurowych i reprezentacyjnych powierzchni handlowych, znajdujących się w najbardziej prestiżowej części Warszawy, co zapewni budynkowi utrzymanie wysokiej pozycji na rynku" - skomentował Director - Investment Properties w CBRE Poland Przemysław Łachmaniuk.