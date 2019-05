Kurator w Idea Banku bezterminowo. Będzie miał szerokie uprawnienia

- Nie określono ram czasowych działania kuratora - podała Magdalena Potocka z BFG. Kurator będzie urzędował w banku aż do momentu, gdy zostanie odwołany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Teoretycznie Idea Bank miał według dotychczasowych planów przejąć Getin Noble i potem dać się przejąć inwestorowi. Ale w kontekście ostatnich danych finansowych, gdy Idea utworzył gigantyczne rezerwy i wszystkie wymagane wskaźniki zeszły do krytycznych poziomów, to nic już nie jest pewne.

Za zgodą KNF kurator będzie mógł zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie banku. Przysługiwać mu będzie też prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku, czyli zarządu i rady nadzorczej. Będzie miał też dostęp do "wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji". Co więcej, uprawnienia przewidują zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia.