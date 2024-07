Kurs akcji Celon Pharmy mocno w górę po obiecujących wynikach badań

Celon Pharma to niewielka spółka, która jednak przyciąga inwestorów na potęgę. Jej kurs wzrósł w poniedziałek o ok. 40 proc. - do 22 zł, osiągając najwyższy poziom od maja 2022 roku. Obroty wyniosły z kolei 18,1 mln zł i były dziesiąte pod względem wielkości na rynku, ustępując tylko spółkom z indeksu WIG20. We wtorek kurs podskoczył o kolejne 13 proc., a notowania osiągnęły poziom 25 zł.