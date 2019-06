Liczba graczy oczekujących na zakup gier PlayWay przekroczyła 5 mln

Do sprzedaży do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 100 tys. szt. gry UBOAT, ponad 875 tys. szt gry Car Mechanic Simulator 2018, ponad 900 tys. szt. gry House Flipper, ponad 270 tys. gry Thief Simulator, ponad 86 tys. dodatku do gry House Flipper tj. Garden DLC - a suma sprzedaży ilości dodatków DLC do serii Car Mechanic Simulator przekroczyła 1,6 mln szt., wymieniono także.